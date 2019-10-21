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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı

İstanbul'da gerçekleştirilen küreselleşme forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

21.10.2019 13:16Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'un özel açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla foruma gelmeyenleri eleştirerek başladı.

"Forum'a gelmeyenlerin terör örgütlerine destek verdiklerini düşünüyorum"

Erdoğan, "Buraya gelip konuşma yapmaktan vazgeçenlerin terör örgütlerine destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası, gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın." dedi.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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