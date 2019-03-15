Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Dünyayı Tedbir Almaya Davet Ediyoruz -1

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarıyla ilgili, "Tüm dünyayı özellikle de batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz" dedi."TOPLU KATLİAM BOYUTUNA ULAŞMIŞTIR"Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniveristesi'nde düzenlenen törene katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'daki terör saldılarına değindi . "Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum" diyen Erdoğan, "Dünya'da uzunca bir süredir yükselişi seyreden ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın, batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır" dedi."SÜRATLE TEDBİR ALMAYA DAVET EDİYORUZ"Erdoğan konuyla ilgili konuşmasına şöyle devam etti; "Kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada gerçekten bir terörist bir katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz. Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatlarını kaybeden masum kardeşlerimize şahsım ve milletim adına Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece bu konuyu bile uzun uzadıya değerlendirme ihtiyacı hissedeceğimiz Beril hocamızı bir kez daha tazimle yad ediyorum" - İstanbul