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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.

24.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika

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