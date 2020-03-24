Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.
24.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika