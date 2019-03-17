Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tunç Soyer) Bu Aday CHP'nin Değil, Kılıçdaroğlu'nun Adayıdır"

- Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İzmir
'de ortak miting düzenledi.(8) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " CHP
'nin Buca
adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu
'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır" Erdoğan: "(Tunç Soyer
) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil
'den almıştır."Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler."Erdoğan: "Yıllardır Atatürk
'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?"
Türkiye, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA