Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Tunus temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Said daha sonra ikili görüşmeye geçti.

ÖNEMLİ İSİMLER EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

TÜRKİYE ELİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ileAkdeniz'deki deniz sınırlarının belirlenmesi üzerine bir anlaşma imzalamıştı. Ardından da Libya ile askeri iş birliği konusunda mutabakata varılmıştı. Türkiye, Libya anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz sondajlarında Yunanistan'a karşı elini siyasi anlamda güçlendirdi.

Erdoğan'ı karşılama töreninden kareler;