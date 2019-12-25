Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan, havalimanındaki karşılamadan sonra Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanına ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

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-Havalimanındaki karşılamadan fotoğraf

-Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile baş başa görüşmeden fotoğraf