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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna, "Türk askeri Libya'ya Peyderpey gidiyor. İşin koordinasyonunu bizim üst düzey askerlerimiz yapacak" yanıtını verdi.

05.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ile varılan mutabakatlara ilişkin konuşan Erdoğan, "Biz bu işte dersimizi çok çalıştık. Bu işin süreci sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil, büyün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Orada bu karışıklıklar var. Şu anda bizim anlaşma yaptığımız yere uluslararası şirketleri yanımıza alabiliriz. Bu anlaşma buna mani değil. Girit'te kıta sahanlığına girmeden hemen onun doğusundan kendi sahilimize, Akdeniz'de en fazla kıta sahanlığı olan biziz. İçeride kimler rahatsız oluyor? Bu önemli. Geçmişte Yunan ve Rumların bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu. NATO zirvesinde, Yunan Başkanıyla görüşme yapma şansı bulduk. "Biz şuanda devletle anlaşma yaptık. Siz Hafter'le işbirliği yapıyorsunuz" dedik. Hafter kim?" ifadelerini kullandı.

TÜRK ASKERİ NE ZAMAN LİBYA'YA GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk askeri ne zaman Libya'ya gidecek?" sorusuna "Türk askeri Libya'ya Peyderpey gidiyor. İşin koordinasyonunu bizim üst düzey askerlerimiz yapacak. Amaç meşru hükümetin ayakta kalması. Bizim anlaşmamızı zedelemeyecek." yanıtını verdi.

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