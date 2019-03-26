Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Demokrasisinin Gücünü Göstereceğiz"

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi</br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. </br>(4)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz.'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?'