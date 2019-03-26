26 Mart 2019, 19:42
»»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Demokrasisinin Gücünü Göstereceğiz"

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?" Cumhurbaşkanı, Adıyaman, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA