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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor.

15.10.2019 11:42Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde ikili temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi toplantıya katılan ülkelerin liderleri ile aile fotoğraf çektirdi. - BAKÜ

Azerbaycan, Bakü, Politika

Kaynak: İHA

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