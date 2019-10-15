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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor- Liderler aile fotoğrafı çektirdi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor Liderler aile fotoğrafı çektirdiBAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor.

15.10.2019 23:19
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor
Liderler aile fotoğrafı çektirdi
BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde ikili temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi toplantıya katılan ülkelerin liderleri ile aile fotoğraf çektirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor- Liderler aile fotoğrafı çektirdi

Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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