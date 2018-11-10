Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türk milleti darbelere, cuntalara ve vesayet güçlerinin oyunlarına rağmen iradesine sahip çıkmıştır. Bugün tek parti döneminin zulümlerinden biri olan Türkçe ezanın bugün kamuoyu önünde savunulması o döneme özlemdir"" Gazi Mustafa Kemal
'in kendi iradesiyle yapmaya çalıştığı ve provokasyonlarla engellenen çok partili hayatı daha erken yapsaydık acaba bugün nerede olurduk?"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
'deki Atatürk
'ü Anma Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı,Beştepe
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:32