Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Milleti ile Sorunu Olan Herkes 31 Mart'ı Bekliyor"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milleti ile sorunu olan herkesin 31 Mart'tı beklediğini söyledi.Sakarya Demokrasi Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bahar kendini iyiden iyiye belli etmeye başladı. Bahar yılın bir mevsimi, Sakarya'nın gönlü, vatan sevgisiyle, millet sevdasıyla, ülkeye hizmet aşkıyla 4 mevsim baharı yaşıyor. Baharın müjdecisi olarak havaya, suya, toprağa düşen cemreler inşallah 31 Mart'ta büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olarak sandıklara da düşecektir ben inanıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39 günde 71 miting gerçekleştirdiklerini belirterek, "Katıldığımız diğer toplantı, buluşma, resmi programlar, ziyaretleri saymıyorum bile. Sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. Buna rağmen bizim değil yarımız 10'da birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Göstermelik toplantılar ile gün öldürüyorlar. Bizim çalışmamızın sebebi ülkemizi ve sizleri çok seviyor olmamızdandır. Bizim bu kadar çok koşturmamızın sebebi milletimize olan aşkımızdır. Bu ülkenin bir avuç toprağına, ülkemizin tek bir ferdinin saçının teline zarar gelmemesi için ülkemizi güçlü tutmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu."31 Mart bir beka meseli"31 Mart seçimlerinin beka meseli olduğunu ifade eden Erdoğan, "31 Mart'ta elbette belediyelerimiz vasıtasıyla şehirlerimizdeki insanlarımıza en güzel hizmetleri sunabileceğimiz bir neticeye ulaşmak istiyoruz. 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Türk milleti ile hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor. Milletimiz ile bir olarak önümüzdeki seçimleri geri de bıraktık. Baktılar sandıkta olmuyor, 15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar, başarılı olamadılar. Milletimiz canı pahasına istiklali ve istikbaline sahip çıktı. Hep hüsrana uğradılar, şimdi de gözlerini 31 Mart'a dikmiş durumdalar. İnanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar, milletimiz meydanı bırakmayacak. İradelerini terör örgütünün elindeki partiye teslim edecek kadar işi ileriye götürdüler. Terör örgütünün elindeki partinin eş başkanı bu gerçeği bas bas bağırarak ilan ediyor" diye konuştu. - SAKARYA