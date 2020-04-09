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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

09.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a bir mesaj gönderdi.
Mesajında, Türkiye'de barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen Polis Teşkilatının, ülkenin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, millet için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatının bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
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