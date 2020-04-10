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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

10.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen polis teşkilatının ülkenin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, milletin huzur, güven ve şefkat kapısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizi gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.
Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatının bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; polis teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerine en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Öte yandan paylaşımda, Türk Polis Teşkilatında, 323 bin 842 personel, 3 bin 528 1.,2.,3.,4. sınıf emniyet müdürü, 402 başkomiser, 596 emniyet amiri, 1932 komiser, 13 bin 994 komiser yardımcısı, 261 bin 648 polis memuru, 2 bin 268 kıdemli başpolis memuru, 2 bin 126 başpolis memuru, 21 bin 319 çarşı ve mahalle bekçisi, 16 bin 129 diğer hizmetler sınıfının bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Polis, Güncel
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