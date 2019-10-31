Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.

"Ülkemiz, Allah'ın insanlara verdiği nimet bulma, ortaya çıkarma ve faydaya dönüştürme çabası olarak kabul ettiğim biyoteknoloji araştırmalarında da en üst sıralarda yer almalıdır." diyen Erdoğan, "Bunun için gereken her türlü çabayı göstermekte her türlü desteği vermekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

"YERLİLEŞMEYE GİZLİ BİR ENGEL VAR"

Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, "Sağlık reformunun ilk adımını attığımızda bizi caydırmaya çalışanlar vardı. İlaç-aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız." dedi. Yerlileşmeye karşı gizli bir engel olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yapılan tüm engellemeleri yakından takip altına alacağız." dedi.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"TÜRKİYE'Yİ SAĞLIK ALANINDA ÇEKİM MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

"Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümde tek gayemiz vardı o da milletimize sağlık hizmetini en makul maliyetle sunabilmekti. Hedeflediğimiz düzeyde ve en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık. Bu hizmeti sadece kendi vatandaşlarımızla sunmakla kalmadık, ülkemizi sağlık alanında çekim merkezi haline dönüştürdük.

"NİYET HALİS OLUNCA AKIBETTE HAYIR OLUR"

"Obama bizim ülkemizdeki sağlık reformunu gerçekleştirmeye çalıştı ama başaramadı. Şunu söyleyeyim, niyet halis olunca akıbette hayır olur. Hep birlikte hareket edersek her meselemiz gibi sağlıktaki sıkıntılarımızın üstesinden kolayca geleceğimiz açıktır."