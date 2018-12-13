Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkakım Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Ülkemiz Topraklarındaki Bölümünün...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -6-
Erdoğan: "Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz."
Erdoğan: "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz."
Beştepe,Türkiye,Recep Tayyip Erdoğan
13 Aralık 2018 Perşembe 16:14