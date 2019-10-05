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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK Parti yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

05.10.2019 14:09
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (13 SON)
"TMO kanalıyla üreticilerimizden 4 milyar lira tutarında ürün alarak piyasa fiyatlarının üretici aleyhine düşmesine engel olduk"
"Yaklaşık 21 milyon hektar olan orman alanımızı 22, 7 milyon hektara çıkardık"
"Özellikle 81 ilimizde 11 milyon fidan dikmeyi planlıyoruz"
"Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK PARTİ yaptı. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK PARTİ yapacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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