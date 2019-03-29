Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan defol oraya git"-"Ezan düşmanlarıyla bizim işimiz yok"İSTANBUL - Bugün Tuzla'da düzenlenen mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan defol oraya git" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Tuzla'da düzenlenen mitinge katılarak halka seslendi. Tuzla İçmeler Meydanı'nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve . da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla çalışacaklarını söyleyerek, "Sizin güveninize layık olmak için daha fazla çalışarak 25 senede mahcup olmamışsak bundan sonra da mahcup olmamak için çalışacağız .Tayyip kardeşinizi tanıyorsunuz. Biz sizlerle beraber olduk. Hizmetlerimizle yanınızda olduk. Biz uzaydan gelmedik .Gökten zembille gelmedik. İçinizden biri olarak çıktı. Sizinle beraber durmadık yürüdük. Türkiye'yi büyütmeyi güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Zaman tünelinde 25 yıl öncesine gidelim . 25 yıl önce Tuzla ne durumdaydı. Gençler bilmezler. Çöp, çukur çamur bunu bilirler mi kim vardı o zaman CHP vardı. Biz görevi devraldıktan Tuzla Pendik, Kartal, Maltepe ne duruma geldi. Buraları yeniden ihya ettik. Cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediyesi onlar da güçlü olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Binali kardeşimi Şadi kardeşimi de Tuzla Belediye başkanı devam ettiği takdirde bir üçlü olarak el ele vererek, Tuzla'yı da İstanbul'u da bir üçlü olarak daha da ileri taşıyacağız. Marmaray, Avrasya, Osmangazi bunları kimler yaptı. Bunlar biz yapmadık mı 'Bizler bunlara daha ilaveler yapmaya devam edeceğiz. 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız . Bizde ayrım yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürük sevdiK ayrım onların işi. Biz evine helal rızık getirmek için ter döken emekçimizin, esnafımızın, istihdam sağlayan girişimcimizin Cumhurbaşkanıyız" dedi. İskitler'deki yangın ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskitlerde bir metruk sayılacak binada çıkan yangında beş kardeşimiz yanarak öldü. 11 kardeşimi ağır yaralı. İşte maalesef metruk denilecek yer. O noktada bir değişim, dönüşüm yapılıyor. Boş binaya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bu kentsel dönüşüm çok önemli. Benim insanlarım modern yaşam tarzına ulaşsın deprem, yangın bunlardan uzak olsun. Biz sizin hizmetkarınız olarak buralarda kentsel dönüşümü yapalım" dedi. Tek dikili ağacı olmayanlara inat yapılan yatırımlarla damga vurduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstabul'da 17 yılda 255 katrilyon yatırım yaptık. Biz delilli olarak eserleri gösterdim. Bay kemal atıyor tutuyor. . Dünyadan haberi yok. SSK'yı genel müdür olduğu dönemde batırdı mı batırdı. Çünkü onlar götürdüler paraları. Ben belediye başkanı olduğum dönemde 2,5 milyar dolar borçla devraldım 1, milyar 250 milyon dolara düşürdüm borcu. Pazar gündü de bunlara teslim etmeyeceksiniz. İster CHP'ye ister HDP'ye ister sözde İYİ Parti'ye gönül versin hepsini bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim. Çünkü bizim bu noktada kırgınmış, dargınmış bunlarla değil, biz doğruyu anlatalım. İkna ile değil tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek Allahtır. Sen sadece anlat . Bu dönemde 57 ile gittim. Rabbimiz çalışana çalışanın karşılığını verir. Diğerleri Ankara'da kulis yaptılar . Hangi PKK'lıyı hangi HDP'liyi nereye alacağız onun gayreti içindeydiler. Bizim o tür kişileri aramıza katmamız meclise taşımamız mümkün değil" dedi.Tuzla'ya yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 1682 derslikli 131 okulu Tuzla'ya inşa ettik. İstanbul'da değil Tuzla'ya bay kemal bu işlerden anlamaz. 3 sağlık tesisi daha yapmayı planlıyoruz Tuzla'ya . Gebze-Halkalı Banliyö hattı açıldığından bu yana Dört buçuk milyon İstanbullu bu yeni hizmetten yararlandı. Tavşantepe-Tuzla metro hattının yapımına devam ediyoruz . Tuzla'ya dışa bağımlılığı azaltacak biyoteknoloji vadisini kuruyoruz. Türkiye'nin en moden sebze meyve halini Aydınlı'da yapımına başladık. Yapılacak üç yeni otogardan biri Tuzla'da olacak" dedi. Kırmızı çizgilerinin belli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Ezan düşmanlarıya bizim işimiz yok. Bayrak düşmanlarıyla, İstiklal Marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok . Kimileri, bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul, Ankara, adayları üzerinde şantajlara başladı. Türkiye'de kürdistan diye bir bölge var mı 'Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan defol oraya git. Kimi yanına alacaksan onlarla git. Bu toprakları bölemeyeceksiniz. Bölücü terör örgütü liderinin heykelini dikeceklermiş. Bunlar bizim Kürt kardeşlerimize hizmet edebilirler mi ' Bunlar bu milletin verdiği paralarla çukur kazdılar. Kürt kardeşlerimi öldürdüler. Diyarbakır belediyesi önünde ağlayan anneler bana da geldi. 13- 14 yaşında kız çocuklarını dağa kaçırdılar diye. Kadın Sırtını YPG'ye dayamış. Ey kadın biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Aramızdaki fark budur. 1 Temmuz'da terörle mücadele yasasını kaldırmazsak savaş kapıya dayanacakmış . 1 Temmuz geçti .Hani nerede. PKK Sizi tükürüyle boğar dediler. Gelin boğun. Cudi'de Gabar'da, Kandil'de inlerine girdik.Girmeye devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cülere de aynı. Hani nerdeler . Kaçacaklar. Benim milletimin huzurunu asla kaçıramazlar. Bugün şantaja boyun eğen yarın da benzer tehditlere karşı boyun eğer. Bu belediyele Kandil'in belirlediği eş başkanları atayıp atamadıklarını merak ediyoruz. Bir resmi olarak başkanları var. Asıl patron eş başkan var. Sorguya çekiyor hatta tokatlıyor" dedi. İstanbul ve Tuzla'da çalışkanlığıyla cesaretleriyle örnek isimleri aday gösterdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta destek istedi.