25.06.2019 21:21
Haberler » Politika » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor" -"Sağlıkta attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye 'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor"
-"Sağlıkta attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor. Ulaşımda attığımız adımlarla prim yapmaya çalışıyor"
-"Bugün bir tanesi öyle söylüyor. "Şu kadar bölünmüş yol yaptım demekle mi oy alacaksınız" Öbür tarafta da şunu söyle be, "yüksek hızlı tren yaptık diye mi bu millet oy verecek" "26 havalimanını 56'ya çıkardık diye mi bu millet size oy verecek" Ne kaldı? Ne olacak, sen niye varsın o zaman? Yani siyasi kadrolar bu ülkede ne yapar?"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları...
Kaynak: İHA
prim , Siyaset , Türkiye , Recep Tayyip Erdoğan , Politika

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
22:33 İran'dan ABD'ye uyarı: " Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz"
22:17 Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
22:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı en şaibesiz en...
21:59 KKTC'de çöp eve belediye çalışanlarından müdahale
21:23 AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak
21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları...
21:19 Trump'ın damadı Kushner, Filistinlilere seslendi: "Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi"