Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Türkiye, ekonomide suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir."