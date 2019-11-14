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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.

14.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:34Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında
Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ile yaptığı maça geldi.
İstanbul'da oynanan müsabaka için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.
Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzlanda, Güncel

Kaynak: AA

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