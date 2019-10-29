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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

29.10.2019 21:35
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir."
Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır."
Erdoğan: "Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi"
Erdoğan: "Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

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Kaynak: AA


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