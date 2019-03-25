25 Mart 2019, 21:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçını Takip Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi.

A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşılaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi.

MAÇIN İKİNCİ YARISINA YETİŞTİ

Maçın ikinci yarısına yetişen ve mücadeleyi stattan izleyen Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti. Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda fırsat bulduğu takdirde mücadeleyi sahadan izleyeceğini söylemişti.

Spor, Güncel
Kaynak: İHA