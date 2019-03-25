<p>A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşılaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi. </p><h3>MAÇIN İKİNCİ YARISINA YETİŞTİ </h3><p>Maçın ikinci yarısına yetişen ve mücadeleyi stattan izleyen Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti. Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda fırsat bulduğu takdirde mücadeleyi sahadan izleyeceğini söylemişti.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-moldova-macini-11874577_9337_m.jpg' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçını Takip Etti'></figure></div>