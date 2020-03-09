Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır.
09.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır." - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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