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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır.

09.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır." - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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