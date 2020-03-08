Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep devreye girmiştir.
08.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep devreye girmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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