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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep devreye girmiştir.

08.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep devreye girmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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