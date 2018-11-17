17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarından yapacağız. Devasa bir millet bahçesi de orada yapacağız. İstanbul daha güzel olacak, bu millete bu yakışır"-"Baruthane Millet Bahçesi 60 bin metrekare üzerine kuruldu. Osmanlı Baruthanesi ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin metrekare üzerinde etap etap tamamlanıyor. Tamamlanan ilk 4 etabını bugün açıyoruz"-"Hedefimiz her ilimize bir millet bahçesi kazandırmak. Biz durmuyoruz, onlar dedikodu yapıyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyorlar. Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de"-"Sadece bu proje ile kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırıyoruz"-"Biz hizmet belediyeciliği derken, gönül belediyeciliğini de içine alan daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Büyükşehirde gönlünü kazanamadığımız tek bir kişi bıraktıysak, şehri baştan da yapsak o şehri tam anlamıyla kazanmış sayılmayız"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu.