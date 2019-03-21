21 Mart 2019, 16:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. -6-

Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA