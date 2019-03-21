Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. -6-<br><br>Erdoğan: 'Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak.'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacağını bildirdi.