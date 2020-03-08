Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kadınları dün olduğu gibi bugün de destan yazmaya devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
08.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kadınları dün olduğu gibi bugün de destan yazmaya devam ediyor"
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kınalı, Güncel
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