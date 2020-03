Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamdaki kadın oranı 2002'den 2019'a kadar yüzde 45'e yakın artarak 9 milyon sınırına dayanmıştır. Böylece kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a, toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir." dedi.Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye 'nin Kahraman Kadınları" programında yaptığı konuşmada, vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasının riyakarlık olduğunu söyledi.Terör örgütünün katlettiği kadınları, çocuk yaşta ailelerinden kopartarak, her türlü istismarı yaptığı ve ölüme sürdüğü kız çocuklarını görmeyenlerin 8 Mart kutlaması yapmasının da riyakarlıktan öte bir durum olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:"Diyarbakır'da HDP'nin kapısı önünde gözleri yaşlı annelerin 6 ayı aşkın bir zamandır dağa kaçırılan yavrularını beklemelerini acaba dünya kadınlar gününü kutlayanlar, gelip de oralarda bu anneleri ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onlar da edecek zaten yüz de yok. Onların etmelerinin de bazı şartları var. Hep onlar, o şartların oluşmasını beklerler. Şu anda peyderpey 11, 12, 13 kaçıp annelerine, babalarına kavuşanlar oluyor. Aynı şekilde Filistin'de kendi evlerini ve topraklarını savunan kadınların üzerine buldozerler süren, sokakta yürüyen kız çocuklarını kurşunlayan, her fırsatta masum insanların üzerine dipçikle köpekle gazla saldıranları görmezden gelen bir dünya için söylenecek söz bulmakta zorlanıyoruz. İsrail aynısını orada yapmıyor mu? Aynısını yapıyor. O anneleri yerlerde nasıl sürüklediğini görmüyor muyuz? Onları yavrularına sarılayım derken, onları yerlerde nasıl sürüklediklerini görmüyor muyuz? Ama ne diyorlar. 'İsrail'e bu kadar acaba sizler ifadelerde bulunursanız bu ilişkiler noktasında pek hayra alamet olmaz' Biz şu anda hakla beraberiz, batılla değil. Bunu bir defa iyi ayırt etmemiz lazım.""Kadın bedenini şatafatlı ambalajlar altında köle ticaretinden daha beter bir şekilde metalaştıranların, 8 Mart'ı da aynı amaçla kullanmasındaki ironiyi de sizlerin takdirine bırakıyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Ağızlarından kadın haklarını düşürmeyenlerin, inançlarına uygun şekilde giyinmek, yaşamak isteyen kadınlara hayat hakkı tanınmaması karşısında sergiledikleri suskunluğu da bu tabloya ilave etmemiz gerekiyor. Kadını insandan bağımsız müstakil bir varlık olarak konumlandırma çabalarının vardığı yer işte burasıdır. Ne zaman ki 8 Mart'ı sadece belirli bir kesimin değil, tüm kadınların meselelerinin konuşulduğu bir tarih haline getirirsek işte o zaman gerçek kadınlar gününe dünyada kavuşmuş olacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihe kadar 8 Mart'ta söylenen her şeyin eksik, yapılan her şeyin de sonuçsuz kalacağını dile getirerek, "Biz kendi adımıza, insan ve kadın meselesini medeniyetimizin ve kültürümüzün işaret ettiği eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi sınırları içinde konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz." dedi.Erdoğan, "Yaradılanı severiz yaradandan ötürü" anlayışıyla uygulamadaki aksaklıkları gidererek, eksiklikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek, erkek, kadın tüm insanlık için en hayırlı olanı aramayı sürdüreceklerini ifade etti."Aile yapımızı korumaya özel önem verdik""Birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi hiç kimse parçalayamayacaktır, bölemeyecektir ve yolumuza da emin adımlarla yürüyeceğiz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde ülkemizde gerçekleştirdiğimiz reformlar arasında kadınlarımızın meselelerinin çözümüyle ilgili olanlar çok önemli bir yer tutar. Anayasamızdan kanunlara kadar tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bu çerçevede aile yapımızı korumaya özel önem verdik. Aile yapımıza yönelik en büyük tehditlerden biri olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda etkin tedbirler aldık. Bu tedbirlerin istismarını engelleyecek ve gerekiyorsa asıl amacın gerçekleşmesine yönelik ilave adımlar atacağız."İstihdamdaki kadın oranlarıErdoğan, kadınların iş hayatında giderek daha fazla yer almasının Türkiye'yi zayıflatan değil, tam tersine güçlendiren bir gelişme olduğunu söyledi.İstihdamdaki kadın oranlarında yaşanan değişime dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:"İstihdamdaki kadın oranı 2002'den 2019'a kadar yüzde 45'e yakın artarak 9 milyon sınırına dayanmıştır. Böylece kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a, toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir. Ailedeki sorumluluklarını yerine getirerek iş hayatında yer almak isteyen kadınlarımız için de doğum izinlerinden kreşlere kadar her alanda gereken düzenlemeleri yaptık. Eğitim öğretimde hamdolsun kız çocuklarımızla erkek çocuklarımız arasında hiçbir fark kalmadı. Siyasal hayata ve karar alma mekanizmalarına katılım konusunda da cumhuriyet tarihimizin en üst seviyesine ulaştık. Meclisimizdeki 600 milletvekilimizden 104'ünün kadınlardan oluşması yeterli değilse de önemli bir orandır."Önümüzdeki dönemde de "mutlu kadın, uyumlu aile, müreffeh toplum" hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerin belirten Erdoğan, aile merkezli kadın ve erkek açısından adil ve uyumlu bir toplum yapısını geleceğin teminatı olarak gördüğünü ifade etti.Erdoğan, sürdürülebilir kalkınmanın yolunun buradan geçtiğini dile getirerek, "Milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaştıracağız. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Aksi takdirde kadın elinin değmediği her iş gibi bu gayretimizde eksik kalır, aksar, hedefine ulaşmaz. Türkiye'nin kadınlarına güvendiğimiz için sürekli hedef büyütüyor, mücadele çıtasını yükseltiyoruz." dedi.(Sürecek)

Kaynak: AA