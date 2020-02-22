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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder...

Törenin yapıldığı alan Törene katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu.

22.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:29

Törenin yapıldığı alan

Törene katılan vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa- otoyolu açılış töreninde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Çandarlı, Menemen, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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