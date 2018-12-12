Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Savunma Sanayiindeki Tüm Stratejik İhtiyaçlarını Kendisi...

- Türk Savunma Sanayii Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacaktır."
Erdoğan: "Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum."
Erdoğan: " Türkiye
, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirilebilir, üretebilir hale gelene kadar durmayacağız, çalışacağız."
Beştepe,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00