12 Aralık 2018, 15:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Savunma Sanayiindeki Tüm Stratejik İhtiyaçlarını Kendisi...

- Türk Savunma Sanayii Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.

- Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacaktır."

Erdoğan: "Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum."

Erdoğan: " Türkiye, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirilebilir, üretebilir hale gelene kadar durmayacağız, çalışacağız." Beştepe,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00