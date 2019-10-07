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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor.

07.10.2019 16:50Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Sırbistan'da, ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hazır bulundu. - BELGRAD

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Belgrad, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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