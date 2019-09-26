Haberler » Politika » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak özel uçakla New York JFK Uluslararası Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket etti.

26.09.2019 05:46Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak özel uçakla New York JFK Uluslararası Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saate göre 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde çok sayıda Milletvekili ve Bürokrat'ta eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, New York JFK Havalimanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile diğer yetkililer uğurladı.

ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan taşıyan uçağın Perşembe günü öğle saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, New York, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
06:44 Erdoğan, ABD'de Fox News televizyonuna konuştu
05:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
05:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti
03:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...
03:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yatırımcılara hitap etti
01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti
01:37 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha...