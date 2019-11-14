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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 05.15'te Türkiye'ye hareket etti.

14.11.2019 05:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 05:30Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 05.15'te Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'dan ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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