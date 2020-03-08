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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenler var"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenler var"

08.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:42
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye 'yi bölmek parçalamak isteyenler var" - Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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