Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tütünün Değerinden Satılmasına İmkan Sağladık"

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi</br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması<br><br>ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.</br>(8)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız.'