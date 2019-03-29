Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuzla'da Konuştu

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Gökhan ÇELİK-Can EROK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Unutmayın cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur" dediCumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz. 25 yıldır gerek büyükşehir belediye başkanlığımda gerek başbakanlığımda gerek cumhurbaşkanlığımda biz hep sizlerle beraber olduk. Hizmetlerimizde yanınızda olduk. İçinizden biri olarak şu anda da sizlere hitap ediyorum. Biz uzaydan gelmedik. Gökten zembille de inmedik. Tam aksine içinizden biri olarak çıktık. Sizinle beraber durmadık, yürüdük. Türkiye'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya sorunlarını, sıkıntılarını son 25 yılda olduğu gibi çözmeye devam edeceğiz." dedi."CUMHUR GÜÇLÜ OLURSA CUMHURBAŞKANI DA GÜÇLÜ OLUR"Erdoğan şöyle devam etti:"Gelin şöyle 25 yıl öncesine gidelim. Gençler 25 yıl önce Tuzla ne durumdaydı bilirler mi? Bilmezler. Çöp, çukur, çamur bilmezler. O zaman CHP vardı. Biz görevi devraldıktan sonra Tuzla hamd olsun ne duruma geldi. Biz burada yeniden ihya, inşa ettik. Unutmayın cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. Şimdi 4 buçuk sene bu kardeşiniz cumhurbaşkanı. Binali kardeşim İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu takdirde, Şadi kardeşim de Tuzla'da belediye başkanlığına devam ettiği takdirde bir üçlü olarak el ele vereceğiz. Tuzla'yı da İstanbul'umuzu da çok daha ilerilere taşıyacağız.""AYRIM ONLARIN İŞİ"Erdoğan, "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, 82 milyonun cumhurbaşkanıyız. Bizde ayrım yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ayrım onların işi. Biz evine helal rızk götürmek için ter döken emekçimizin, her sabah dükkanını 'Bismillah' diyerek açan esnafımızın, Türkiye'nin gelişmesi için üreten istihdam sağlayan girişimcilerimizin cumhurbaşkanıyız." diye konuştu."DÖNÜŞÜM, DEĞİŞİM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"Erdoğan kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Bugün Ankara'da metruk bir binada çıkan yangında 5 kardeşimiz maalesef yanarak öldü. 11 kardeşimiz ağır yaralı, tedavide. Maalesef metruk denilebilecek noktada. Çünkü orada bir dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Kartal'da yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Onun için dönüşüm, değişim bizim için çok önemli. Benim insanım modern bir yaşam tarzına ulaşsın, yağın, deprem gibi tehditlerden uzak olsun. Bunun için biz hizmetkarınız olarak bunları yapalım. İnşa edelim. Sizler de huzur içinde burada yatın." dedi."SİYASET CESARET FEDAKARLIK, DÜRÜSTLÜK GEREKTİRİR""Siyaset cesaret fedakarlık, dürüstlük gerektirir" diyen Erdoğan, "Vatanını bekasını milletinin menfaatini kendi çıkarının önüne koymayı gerektirir. Siyaset gecesinin gündüzüne katarak ülkesi ve şehri için koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Biz böyle bir siyasetçi, devlet adamı olmanın gayreti içindeyiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi daha müreffeh yarınlara daha aydınlık günlere kavuşturmanın peşindeyiz. 40 yıldır yaptıklarımızla, eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün de, yarında eserlerimizle konuşacağız. 25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bugünde kalpleri feth etmek için çalışıyoruz. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları dahi olmayan, onlara inat Türkiye'ye projelerimizle birbirinden önemli yatırımlarla damgamızı vuruyoruz. Sadece İstanbul'a değil 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı."O TÜR KİŞİLERİ ARAMIZA KATMAMIZ, MECLİSE TAŞIMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"Erdoğan, "Onlar paraları götürdüler. Ben 2 buçuk milyar dolar borçla İstanbul belediyesini devraldım. Hem yatırımlar yaptım hem de 1 milyar 250 milyon dolara düşürdüm borcu. Böyle devrettim. O günden bugüne sizler İstanbul'u bir daha bunlara teslim etmediniz. İnanıyorum ki Pazar günü bunlara teslim etmeyeceksiniz. Burada ister CHP'ye gönül versin ister HDP'ye gönül versin ister sözde İYİ Parti'ye gönül versin ister Saadet'e gönül versin. Gelin hepsini bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim. Çünkü bizim bu noktada kırgın, dargın bunlara değil biz doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil biz tebliğle görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. Mesele o. Niye bu kadar yoruluyoruz? 57 ile gittim. Bunun yanında 30 ilçeye de gittim. Bu süre içinde Rabbimiz ancak çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Diğerlerinin böyle bir derdi yok. Onlar Ankara'da bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK'lıyı hangi HDP'liyi nereye alacağız? Onun gayreti içindeydiler. Bizim kalkıp ta o tür kişileri aramıza katmamız, onları meclise taşımamız mümkün değil." diye konuştu."31 MART ÇOK ÖNEMLİ"Erdoğan, "İstanbul'da 5 milyon 300 bin civarında eve doğal gaz getirdik. Bunlar insana hizmet nedir bilmez, bu bizim işimiz. Bin araç kapasiteli Tuzla metro istasyon otoparkı yapımına devam ediyoruz. Türkiye'nin modern sebze meyve halinin yapımıza Aydınlı'da başladık. Bunlarla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlere yeni eserler yapmaya devam edeceğiz. Tuzla'da aşıda dışa bağımlılığı azaltacak biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan birisi de Tuzla'da olacak. Millet Bahçesi ile Tuzlalılar rahat bir nefes alacak. Tuzla'ya su sporları merkezi inşa edeceğiz. Yeni gençlik merkezi, çocuk bilim kampüsü yapacağız. Tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart çok önemli." şeklinde konuştu."BİZ VATANSEVER BİR KADROYLA YÜRÜYORUZ"Erdoğan, "Bu seçimlerde İstanbul'da cumhur ittifakı olarak yarışıyoruz adayımız ortağımız prensiplerimiz kırmızı çizgilerimiz belli. İstanbul için hangi hayalleri kurduğumuzda belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Ezan düşmanlarıyla bayrak düşmanlarıyla İstiklal Marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok. Karşımızda kimlerin olduğunu, kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü sizler de görüyorsunuz. Şimdiden bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul ve Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar" ifadelerini kullandı."MİLLETİMİN HUZURUNU ASLA KAÇIRAMAZLAR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol oraya git kimi yanına alacaksan al, ama bu topraklarımızı bölemeyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Siz bunların peşinden mi gideceksiniz. Bunlar benim Kürt kardeşlerimiz temsil edebilirler mi? Bunlar çukurlar hendekler kazdılar orada benim Kürt kardeşlerimi öldürdüler. 13-14 yaşındaki kız çocuklarını dağa kaçırdılar. Kadın biz sırtımızı YPG'ye dayadık diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık aramızdaki fark bu. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyor. Gelin boğun hani. Cudi'de Gabar'da Kandil'de inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de öyle. Hani neredeler? Kaçacaklar. Benim milletimin huzurunu asla kaçıramazlar. Büyük şantaja bugün boyun eğen yarın da benzer tehditlere boyun eğer. Biz asıl bu belediyelere Kandil'in belirlediği eşbaşkan atayıp, atamadıklarını merak ediyoruz. Bunların hem partilerinde hem belediyelerinde bir resmi olarak görev yapan başkanları var. Bir de asıl patron olan eşbaşkanları var" diye konuştu.