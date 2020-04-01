CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
01.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:26
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel