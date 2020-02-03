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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.40'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrıldı.

03.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:54Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.40'ta 'nın başkenti 'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'ndan, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yehor Bojok, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli uğurladı.
Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'den ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Politika

Kaynak: AA

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