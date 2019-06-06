Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ramazan Bayramı
sebebiyle bazı ülkelerin devlet başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ramazan Bayramı sebebiyle bazı devlet başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti. Erdoğan, Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
, Bosna Hersek
Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayramlarını kutladı.
Yeniden seçilen Ramaphosa'ya tebrik
Erdoğan, Güney Afrika
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Ramaphosa'yı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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