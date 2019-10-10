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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin kişiyi gözaltına almıştır.

10.10.2019 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. Bunlardan 5500'e yakını hala cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor"
-"Planımız herkesin evine dönmesi. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz"
-"Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu'nun da böyle bir niyeti yoktur"
-"İnşallah çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız"
-"Stratejik hedefimiz Münbiç'ten 90 günde çıkılacağının sözünü vermiş olmalarına rağmen çıkmadılar. Münbiç'i terör örgütlerine bıraktılar bunları da gayet iyi biliyoruz"
-"Barış Pınarı harekatından sonra DEAŞ'lılara ne yapacağımız soruluyor. Biz sorumluluktan kaçan bir ülke olmadık"
-"DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Kalması gerekenler cezaevlerinde kalacak, uyruğu olduğu ülkelerin kabul etmesi durumunda bir kısmı da kendi ülkelerine gönderilecek"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye, Münbiç, Politika

Kaynak: İHA

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