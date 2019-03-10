Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz Karşıtı Bir Terör Koridorunun Oluşturulmasına Fırsat Vermeyeceğiz"

- AK Parti
'nin İskenderun
mitingiMitin alanındaki vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Hatay
'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Suriye
'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP
'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Afrin
'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç
'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz."
İskenderun, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA