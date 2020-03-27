Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır"-"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir"-"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımız da bireysel tedbirleri alacak"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: İHA