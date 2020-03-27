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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" -"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir" -"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

27.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır"
-"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir"
-"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımız da bireysel tedbirleri alacak"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır’

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır"

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