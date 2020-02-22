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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek...

Törenin yapıldığı alan Törene katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu.

22.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:37
Törenin yapıldığı alan
Törene katılan vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa- otoyolu açılış töreninde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Çandarlı, Menemen, Aliağa, Güncel

Kaynak: AA


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