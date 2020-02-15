Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi yönetenler olarak futbolda tarafsızlığımızı korumalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Futbol gündemine de değinen Erdoğan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki tartışmalara da soru üzerine yorum yaptı.

Erdoğan, özellikle futbola olan ilgisi hatırlatılarak "Ligin son virajına girilmişken birçok takımın hala şampiyonluk adayı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Futbol Federasyonuna yönelik de bazı eleştiriler oldu. Fenerbahçe'nin bir istifa çağrısı var, Beşiktaş da Göztepe maçı sonrası bir çağrı yaptı, Galatasaray taraftarının da var. 'VAR sistemi' ve hakem kararlarına yönelik bazı itirazlar, eleştiriler oluyor. Bir de Fenerbahçe tribünlerinin bir bölümünde oluşan bazı siyasi slogan ve tezahüratlara şahit olduk. Bu konudaki görüşleriniz nedir?" şeklinde soru üzerine, son viraja girilirken böyle bir rekabetin olmasının "çok güzel" ve "sevindirici" olduğunu söyledi.

"VAR SİSTEMİNİN EKSİKLİĞİ VAR"

Federasyonun bu noktadaki attığı adımlarda "tarafgirlik" içerisinde olduğuna ihtimal vermediğini dile getiren Erdoğan, "Nitekim aldıkları kararlarla şu son 3-4 maça yönelik adil davrandıkları da ortada. Bugüne kadar bu tür maçlar zaten pek de federasyona gelmezdi. Hakemler düdüğü çalmıştı iş bitmişti, böyle bakıyorduk. VAR sisteminin de tabii eksileri var, artıları var. Bazı yerlerde bakıyorsunuz, hakikaten isabetli kararlar çıkıyor. Bu sürecin daha geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Geçiş döneminde bu tür eksikler olabilir. Zaman içerisinde sistem tam anlamıyla oturacaktır." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA DA BUNLARIN BEDELİNİ ÖDETMEDEN BU İŞİ BIRAKMAYIZ"

Kendisinin "Fenerbahçeli" ve "Fenerbahçe Spor Kulübünün Yüksek Divan Kurulu üyesi" olduğunu anımsatan ve bazı bakanların Trabzonspor'u desteklediğine yönelik iddialara tepki gösteren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değildir. Bir defa bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır. Kulüplerimizin yöneticilerinin bu konuda bir defa çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım. Biliyorsunuz zaten sosyal medyada da bu tür hakaretlerin, iftiraların cezalandırılmasına yönelik bazı kararlar var. Sosyal medyada da bunların bedelini ödetmeden bu işi bırakmayız. Kalkıp bilip bilmeden, herhangi bir bakanımız hakkında 'Filanca kulübü şöyle destekliyor, herhangi bir kulübe karşı şöyle bir tavrı var.' gibi yaklaşımları bizim kabullenmemiz mümkün değil. Ben bir ay kadar önce Kulüpler Birliği toplantısında bütün başkanlar oradayken söyledim, 'Arkadaşlar sizden bir ricam var, lütfen siyaseti bu işe karıştırmayın ve bizi bu işlerin içerisine bulaştırmayın.' dedim. Biz bütün başkanlara orada bunu demişken, buna rağmen kalkıp da bu tür açıklamaların yapılması bizi ciddi manada üzer ve buna karşı da biz sessiz kalamayız."

"BU ÜLKEYİ YÖNETENLER OLARAK TARAFSIZLIĞIMIZI KORUMALIYIZ"

Erdoğan, şampiyonluğun kimsenin tekelinde olmadığının altını çizerek "Bu sene sen olursun, bir sonraki sene başkası olur.

Bir de şu var onu da söyleyeyim. Kalkıp da benim arkadaşlarım 'Bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır ya da olmalıdır veya temenni ediyorum.' diye asla söylememelidir. Bizim tarafsızlığımız, burada büyük önem arz ediyor. Biz tarafsızlığımızı korumalıyız. Biz, bu ülkeyi yönetenler olarak tarafsızlığımızı korumalıyız." şeklinde konuştu.

Kendisinin lig maçlarına asla gitmediğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Söz konusu değildir. Ama diyelim ki Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ya da diğer takımlarımız... Bunların uluslararası herhangi bir müsabakası olduğu zaman oralara gitmeyi de milli bir görev telakki ederim. Bu konudaki hassasiyetimiz önceliklidir. Sporda bunlara dikkat etmemiz lazım. Ligin de artık son virajında kim şampiyon olursa olsun, hep beraber alkışlamamız lazım. Ondan sonra da inşallah hepsine uluslararası müsabakalarda destek vermemiz lazım."

BAKAN TURAN "İNŞALLAH TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLACAK" DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe de iyi top oynadı. Bunu da gözardı edemeyiz ama bizim takımımızı, özellikle kalecimizi tebrik ediyorum. Defansımız da çok iyiydi. Tabii Sörloth'un golü harikaydı. Onu da ifade etmeden geçmemek lazım. Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu. Her şeyden önce centilmenlik ve Türk sporu kazansın. Taraftar da mükemmeldi. Bizim taraftarımız Türkiye'de bir tane. Hem centilmenlik olarak hem de takımına verdiği destekle Türkiye'de en iyi taraftar bizim taraftarımız" demiş ve özellikle Fenerbahçe taraftarları Turhan'ın bu sözlerine tepki göstermişti.