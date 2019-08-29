Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası basında Türkiye
'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor""Siber saldırılar kurumları tehdit ediyor, terör örgütlerinin propagandalarını yaymak için istismar ettikleri mecraların başında internet geliyor""Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı""Mağdurların çoğu zaman hesap soracak muhatap bile bulamıyor, Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir""10 binlerce Suriyeli'yi katleden PKK'lı teröristler özgürlük savaşçısı olarak sunulurken, Milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kapısını açan Türkiye, terörle ilişkili hale getirilmeye çalışıldı""Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır""15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hazırlıyoruz, Türk Hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden medya kuruluşları oldu"
ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oskarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.