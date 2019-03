Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta (2)

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'millet ittifakını' sert bir dille eleştirerek, "Bu ittifakın bir görünen ortakları var, bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istemeyen gizli ortakları var. Gerçi saklamaya çalıştıkları ortakları kendilerini tutamayıp her gün yeni bir açıklama ile yeni bir tehdit ile ittifakı açıkladılar. Kandil'den terör baronlarının bunlara destek çağrısı yapıyor. Pensilvanya'nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile FETÖ mücadelesine de değinerek, "Cudi'de, Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz F16 ve tankları ile yürüdük yürüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de kaçacak biz kovalayacağız. On binlerce FETÖ'cü içeride yasalar çerçevesinde yargılanıyorlar ve 253 şehidimizin ve gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Yok öyle 25 kuruşa simit. Pensilvanya hani ne oldu? Sesin niye çıkmıyor? Biz milletimiz ile yürüdük, ne Bay Kemal senin işine yarar, ne de senin içinde bir tane hanım var, o işine yarar. Yaramazlar bunlar, niye? Çünkü onlar bu milletin ruh kökünden gelmiyor. Biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz." diye konuştu."Pensilvanya'nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi bunlar tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Bizim bileğimizi sandıkta bükemeyeceklerini bildikleri için sinsi bir taktik ile seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletimizin kafasını karıştırmak, gönlünü bulandırmak, umudunu kırma taktiğidir. Sahada yan yana gelemeyecek tüm partiler birlik olup AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onu destekleme kararı aldılar. Bu ittifakın bir görünen ortakları var bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istemeyen gizli ortakları var. Gerçi saklamaya çalıştıkları ortakları kendilerini tutamayıp her gün yeni bir açıklama ile her gün yeni bir tehdit ile ittifakı açıkladılar. Kandil'den terör baronlarının bunlara destek çağrısı yapıyor. Pensilvanya'nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor. Ülkemiz ile hesabı olan kim varsa hepside bunları destekliyor. Milletimizin değerlerine, bayrağımıza, ezanımıza kardeşliğimize kart esen kim varsa bunlarla destekliyor. Hatta 31 Mart seçimi olacak diyenler bile var. Böyle bir ittifak karşısında halen tereddütte olan varsa artık ona da diyecek bir sözümüz kalmadı." - UŞAK