Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta (3)

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "17 yılda ne yaptınız?" sorusuna ilişkin, "Bay Kemal barajla göleti anlamaz, öyle bir kabiliyeti yok. Bay Kemal bak eserlerle konuşuyorum, lafla değil. Sen kılavuzu değiştir, kılavuzu karga olanın akıbeti kötü olur." dedi.Uşak'ta vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine sorduğu "17 yılında ne yaptınız?" sorusu üzerine, "Bay Kemal diyor ki, '17 yılda ne yaptınız?' Bak Bay Kemal, ben sadece Uşak'ı konuşuyorum, Türkiye'yi değil. Geçenler de dedim ki, 'Hatay'a gideceğim, Hatay'a 6 tane baraj, 3 tane gölet yaptık' dedim. Bay Kemal barajla göleti anlamaz, öyle bir kabiliyeti yok. Ziya Paşa ne diyor, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay Kemal bak eserlerle konuşuyorum lafla değil. Sen kılavuzu değiştir, kılavuzu karga olanın akıbeti kötü olur." diye konuştu."Hızlı tren Uşak'ın ulaşımında devrim yapacaktır"Uşak'a raylı sistem müjdesi de veren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bundan 20 yıl önce size birisi 'Uşak'ın 32 bin öğrencili kendi üniversitesi olacak' dese inanır mıydınız? Uşak'a üniversiteyi kim yaptı Bay Kemal? Stadyumumuz inşa edildiği zaman Uşak, hem spor, hem büyük çaplı kültür sanat etkinlikleri konusunda çok önemli bir imkana kavuşmuş olacak. Kurtuluş Mahallesi'ndeki millet bahçesine şehrimize kazandırdık. Ayrıca Dikili Taş'ta da bir millet bahçesi yapıyoruz. Karaağaç Göleti'nin bulunduğu yerde termal su bulundu, buraya termal tesisler ve oteller yaparak şehrimize yeni bir değer katacağız. Ayrıca buraya, şehrin adeta akciğeri olacak bir rekreasyon alanı kazandıracağız. Sağlık yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Hızlı tren Uşak'ın ulaşımında devrim yapacaktır, devrim. Ülkemizin dört bir yanına buradan hızlı trenle gidebileceksiniz. Uşak'ın bir şehir içi raylı sistem ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mevcut hattın bu şekilde değerlendirilmesiyle ilgili fizibilite çalışmaları sürüyor. Şayet teknik bir sıkıntı yoksa, böyle bir raylı sistemin şehrimize kazandırılmasına desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı. - UŞAK