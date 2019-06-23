23.06.2019 18:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar 'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandıktan sonra Kısıklı 'daki konutuna geçti.
Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan 'da eşlik ediyor.
Kaynak: AA
İstanbul , Güncel

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