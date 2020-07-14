Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız.

14.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması...

Kaynak: AA

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