Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır."